Rijden met de Porsche Taycan Cross Turismo: Zwitsers zakmes

Rij-impressieDe nieuwe Taycan Cross Turismo is de ‘lifestyle stationwagon’ variant, die naar verwachting meer dan de helft van de nieuwe Taycan-verkopen voor zijn rekening zal nemen. We reden met een van de eerste prototypes.

De Taycan Cross Turismo is Porsche’s tweede elektrische model na de ‘gewone’ Taycan. De auto is onder de motorkap identiek aan de reguliere Taycan en de prestaties van beide modellen ontlopen elkaar nauwelijks, zij het dat de sprint van 0-100 km/u een tiende langzamer wordt afgewerkt dan bij de standaard Taycan.

Volledig scherm Porsche Cross Turismo © Porsche

Weinig mensen herinneren het zich, maar de eerste signalen dat de auto er zou komen, dateren van net drie jaar geleden. Toen werd het conceptmodel van de Porsche Taycan Cross Turismo getoond op de Autosalon van Genève. De auto heette toen nog Mission E Cross Turismo Concept. De korte tijd tussen de onthulling van het concept en de lancering van het productiemodel was mogelijk door de komst van Virtual Reality-technologieën bij Porsche, waardoor de ingenieurs nu een groot aantal systemen en componenten kunnen testen in een virtuele omgeving.

Panamera Sport Turismo

Op deze manier verloopt het proces niet alleen vele malen sneller, maar ook goedkoper, aangezien er niet zo veel pre-productie prototypes gebouwd en uiteindelijk vernietigd hoefden te worden. Virtuele prototypes van de Taycan Cross Turismo hebben inmiddels al meer dan 20 miljoen kilometer afgelegd, en daarom werden de echte pre-productiemodellen het afgelopen jaar zelden in het wild gezien. Dat de auto er niet nóg eerder was, komt uitsluitend door de internationale coronacrisis.

Volledig scherm Porsche Cross Turismo © Porsche

De Cross Turismo is geen klassieke stationwagon geworden, zoals de Panamera Sport Turismo. Het is een wat avontuurlijker aangeklede variant met een licht verhoogd koetswerk en wielkastbeschermers à la Audi Allroad. Ook krijgt de auto onder meer een ‘gravel modus’ om beter uit de voeten te kunnen buiten de gebaande paden. De afmetingen zijn identiek en tot aan de deurstijl heeft de Cross Turismo hetzelfde silhouet als de sedan, maar daarna loopt de daklijn verder rechtdoor naar de achterzijde, die er bijna exact zo uitziet als die van de Panamera Sport Turismo.

Slechts 20 liter meer

De auto krijgt een 2 + 2 of een vijfzits opstelling, vergelijkbaar met de Panamera Sport Turismo. Op de optielijst voor de Taycan Cross Turismo komt een Offroad pakket te staan waarmee de Porsche visueel nog wilder gemaakt kan worden dan hij technisch al is. De kans is groot dat Porsche later met een ‘gewone’ Sport Turismo komt. Die krijgt dan geen extra grondspeling terwijl ook het beschermmateriaal ontbreekt.

Volledig scherm Porsche Cross Turismo © Porsche

Hét grote verschil met de standaard Taycan is dus de achterzijde. Die biedt tot de hoogte van de achterstoelen slechts zo’n 20 liter meer bagageruimte dan de 366 liter van de standaard Taycan, maar je kunt hier wel omhoog doorstapelen en dus is er meer ruimte voor grote, life-style-achtige spullen. Klap de achterbank neer en er ontstaat een compleet vlakke laadvloer voor nog meer hobbyspullen. De kofferbak is trouwens via een grote achterklep bereikbaar.

De bagageruimte aan de voorkant is met drie liter gegroeid. Deze wijziging geldt met ingang van het nieuwe modeljaar ook voor de sedan-uitvoering. Porsche heeft tevens een nieuw type fietsendrager ontworpen voor op de achterzijde van de Cross Turismo. Op de brede, ver uit elkaar liggende rails zijn meerdere e-bikes te vervoeren.

Ruimteschip

Porsche omschrijft de Cross Turismo als een Zwitsers zakmes vanwege zijn veelzijdigheid en dat klopt, maar de extra rijhoogte moet meer worden gezien als remedie tegen de wildgroei aan verkeersdrempels dan als offroad-techniek. Doordat de daklijn verder doorloopt, is er achterin ook meer hoofd- en beenruimte, maar daarmee verdwijnt het gevoel niet dat je in een kleine auto rijdt. Vooral in- en uitstappen is een probleem door de extreem kleine deuropeningen. Toch doet het nieuwe uiterlijk in ieder geval visueel veel voor de Taycan, want de achterzijde was tot nu toe in onze ogen niet het meest indrukwekkende deel.

Volledig scherm Porsche Cross Turismo © Porsche

Bijna net zo mooi aan deze Taycan is – net als bij de standaard versies – het geluid dat de auto maakt wanneer de stand Sport of Sport+ wordt gekozen. Niet alleen de inzittenden, maar ook omstanders denken daadwerkelijk met een ruimteschip te maken te hebben. Het ‘motorgeluid’ is zeer goed gekozen en houdt het midden tussen dat van een accelererende metro en een op warp-speed vertrekkende Star Trek Voyager. Iedereen kijkt om en dat levert uiterst vermakelijke taferelen op.

571 pk

In tegenstelling tot de sedan zal deze stationwagon niet worden aangeboden met enkel achterwielaandrijving. Het instapmodel wordt dus de Cross Turismo 4S. Dit betekent een vermogen van 530 pk - of 571 pk met een grotere batterij. Als Turbo heeft de elektrische Porsche een vermogen van 680 pk en het topmodel Turbo S levert zelfs 761 pk in overboost modus. De Taycan 4S is te bestellen met een kleinere accu (79,2 kWh), terwijl de Turbo en de Turbo S de grotere Performance Plus accu (93,4 kWh) gebruiken.

Volledig scherm Porsche Taycan Cross Turismo © Porsche

Qua rijden merk je weinig verschil met de standaard Taycan Turbo S. Dat betekent dezelfde ongelofelijke acceleratie, dezelfde lichte en exacte besturing en dezelfde fantastische remmen. Op de snelweg kun je daarnaast genieten van het feit dat er - afgezien van wind- en bandengeruis - geen geluiden doordringen in het interieur. Het instrumentarium en de afwerking zijn van Porsche-kwaliteit: uiterst hoogwaardig en zakelijk modern. Precies dat wat een autoliefhebber hongerig maakt.

Vanaf 204.000 euro

Volgens insiders wordt de auto hooguit 20 kilo zwaarder dan de standaard Taycan, wat neerkomt op zo’n 2310 kilogram. In de rijeigenschappen merk je daar dus niets van, wat tot de conclusie leidt dat deze carrosserievorm uitsluitend positieve kwalificaties oproept. De exacte prijs van dit nieuwe Taycan-model is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat de basisvariant 4S zo’n 123.000 euro kosten. De prijslijst van de Turbo S zal vermoedelijk beginnen bij ongeveer 204.000 euro. De auto staat vanaf mei bij de Nederlandse dealers.