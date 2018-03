Rijdende stofzuigers gaan lucht in binnensteden zuiveren

Politie start proef met flitscamera's tegen appen achter stuur

18:27 De politie start een proef met een speciale flitscamera om automobilisten te pakken die hun mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden. De camera's kunnen door de voorruit registeren of een bestuurder zijn mobieltje in de hand heeft. Doel is om in de toekomst op basis van die beelden boetes uit te delen.