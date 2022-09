Rijinstructeur Edwin is ongeduld van weggebruikers spuugzat: ‘Stop met dat achterlijke gedrag’

Video Verkeers­huf­ter scheldt fietser uit: 25 vloeken in halve minuut

Let op, deze video is niet geschikt voor lezers met gevoelige oren. In de opname is een automobilist te horen die over de rooie gaat tegen een fietser, nadat die de chauffeur erop gewezen had dat zijn auto, een Jaguar, fout geparkeerd stond. Een opmerking die niet in goede aarde viel bij de chauffeur. De man ontstak in een woede en vloekte liefst 25 keren in 35 seconden. De Britse renner Eddie Bell (30) filmde de razernij met zijn helmcamera.

