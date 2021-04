Rijk betaalt autodealer miljoenen na jarenlang gevecht

Snellers dreigde meerdere belastingambtenaren, onder wie medewerkers van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), wegens onder meer valsheid in geschrifte privé aansprakelijk te stellen voor geleden schade. De deal tussen Snellers en de Belastingdienst mag opmerkelijk genoemd worden. Snellers werd eerder juist strafrechtelijk veroordeeld voor belastingfraude. Hoeveel geld het Rijk aan hem heeft betaald wil de Deurninger niet zeggen. Volgens goed ingewijde bronnen gaat het evenwel om meer dan 5 miljoen euro.



De FIOD deed in maart 2002 een inval bij Snellers. Elf jaar later is hij in hoger beroep veroordeeld voor met name onjuiste belastingaangiften. Hem werd onder meer aangerekend dat hij een sportauto verkocht aan een persoon, die hem betaalde met grote contante bedragen, terwijl hij kon weten dat het geld afkomstig was van drugshandel. De persoon waarvan dat geld afkomstig was, is vrijgesproken. Voor de verdenking van witwaspraktijken volgde vrijspraak.



Het was destijds de langstlopende strafzaak in Twente. De zakenman in dure bolides kreeg achttien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Na aftrek van voorarrest bleef er drie maanden gevangenisstraf in een gesloten inrichting over.