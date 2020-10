Rijk spendeert al miljoenen aan omstreden verbreding A4: ‘Dit is minachting van degenen die bezwaar hebben aangetekend’

Op een investe­ring van honderden miljoenen euro's is 9 miljoen niet zo heel veel

Quote

Rijkswaterstaat meldt dat het gangbaar is om voorbereidende werkzaamheden te doen, ook al moet de definitieve besluitvorming nog plaats hebben. De Delftse wethouder Martina Huijsmans (Verkeer) kan zich daar tot op zekere hoogte in vinden. ,,Op een investering van honderden miljoenen euro's is 9 miljoen niet zo heel veel. Maar wij vinden dat er goede alternatieven voor de verbreding zijn en dat onze bezwaren serieus genomen moeten worden."