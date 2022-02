Rijles in elektrische auto eenvoudiger? Er zit een addertje onder het gras

Dat geldt ook voor Jasmijn Boxhoorn in Waddinxveen, die bewust voor rijles in een elektrische auto heeft gekozen. ,,Je hoeft niet te schakelen en dat is zó rustig rijden.” Het is haar tweede les bij instructeur At van Toor van rijschool Succes-Mimpen in haar woonplaats. Wie haar ziet rijden in de VW ID3 zou denken dat ze al richting het rijexamen gaat. De motor slaat niet af, bij het schakelen klinkt er geen boos geknars van de tandwielen onder de motorkap als het koppelingspedaal en de versnellingspook niet met elkaar in harmonie zijn. En de hellingproef - berucht bij iedere lesser - op de oprit in de parkeergarage van GoStores in Gouda gaat foutloos. Zonder horten kan de weg worden vervolgd.