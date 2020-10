Rijscholen onder de loep na ‘signalen’ over misstanden

Bruce Willis keert terug als Die Hard-personage in reclame voor au­to-ac­cu's

7:36 Fans van de Die Hard-films kregen dit weekeinde heel even hoop, toen Rumer Willis beelden deelde van haar pa Bruce in zijn iconische rol als John McClane. Hij bleek echter in de huid van zijn alter ego te zijn gekropen voor een reclame voor auto-accu's.