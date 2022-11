Rijverbod en boete voor herhaaldelijk afsnijden en ‘brakechecken’ ambulance

In dit wagentje word je voor 1 euro door heel Nieuwegein rondgere­den (én met een goed gesprek)

Even naar de fysio, de tandarts, de supermarkt of het theater. Voor 1 euro per rit kunnen minder mobiele Nieuwegeiners worden rondgereden door hun stad. Dat gebeurt in een Max Mobiel; de enige elektrische scootmobiel met dak waar twee personen in kunnen. ,,Het voelt heel gek om door Cityplaza te rijden.”

4 november