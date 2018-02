'Robocop op wielen' gaat zelfstandig boetes uitschrijven

Het autonome voertuig kan in de nabije toekomst geheel zelfstandig op de openbare weg rondrijden om verkeersovertredingen vast te stellen. Als een bestuurder een fout begaat, kan de politiewagen hem vragen om te stoppen. Het systeem leest de nummerplaat en kijkt via internet naar het verleden van de bestuurder. Daarna kan de auto beslissen om een boete uit te schrijven of een waarschuwing te geven.

Het duurt nog even voor de rijdende Robocop op straat te zien is, maar het feit dat Ford er patent op heeft aangevraagd, betekent dat de ontwikkeling in volle gang is. Grappig detail: in de originele Robocop-film reed de hoofdpersoon rond in een Ford Taurus.