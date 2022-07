Roels Volkswagen Golf GTI bleek specialer dan gedacht: ‘Kenners zien dat het een bijzondere is’

mijn allessie Opa’s Humber Hawk rijdt eindelijk weer rond

De auto van zijn grootvader, die vond Han Rotgans (71) als jonge jongen al wat. In 1974 nam hij diens Humber Hawk over. Helaas duurde de blijdschap over zijn bezit niet lang. Zijn oldtimer raakte zwaar beschadigd bij een ongeluk, waarna zijn Allessie 42 jaar in de kreukels op hem én de benodigde restauratie heeft gewacht.

9 juli