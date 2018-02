Roestbakken: dit zijn de tien meest corrosiegevoelige auto’s

Hoewel autofabrikanten de afgelopen decennia veel hebben geïnvesteerd in corrosiepreventie, waart het roestspook nog altijd rond. Volgens een recent onderzoek van de Britse voertuigdatabase Cazana.com voert de populaire Ford Fiesta de ranglijst aan. Het bedrijf analyseerde informatie over tweedehands auto’s in heel Groot-Brittannië om zodoende uit te zoeken welke modellen de meeste roest- en corrosiewaarschuwingen kregen tijdens APK-controles.

Offroad

Corrosie werd eerder vooral gezien als een veel voorkomend probleem bij offroad voertuigen beschouwd, omdat ze veel meer blootgesteld zijn aan de elementen dan de typische stadsauto. Maar volgens Cazana zijn vier van de vijf meest roestgevoelige auto’s modellen die vooral populair zijn in de grote steden en voorsteden, zoals de Opel Corsa en VW Polo.

Het onderzoek van Cazana zegt overigens wel iets, maar niet alles over de kwetsbaarheid van de genoemde auto's. Zo is de Ford Fiesta de meest verkochte auto in Groot-Brittannië. Hij rijdt daar in extreem grote aantallen rond en er zijn ook veel tamelijk oude exemplaren nog op de weg. Dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op zijn topnotering op de lijst.

Top 10 van auto's die het meest gevoelig zijn voor roest

1 Ford Fiesta

2 Opel (Vauxhall) Corsa

3 Range Rover Sport

4 Ford StreetKa

5 Toyota RAV4

6 Jeep Wrangler

7 Volkswagen Polo

8 Mini hatchback

9 Ford Ka

10 Fiat Grande Punto

Roestpreventie

Slecht weer en strooizout zijn de grootste veroorzakers van corrosie, dus als u uw motor zoveel mogelijk droog houdt en regelmatig overtollig vuil en gruis verwijdert, kan dit helpen om de auto in goede conditie te houden.

-Was uw auto af en toe met de hand, zo weet u precies wanneer er problemen ontstaan

-Laat eventuele krassen of deuken zo snel mogelijk behandelen

-Was uw auto regelmatig om vuil en zout weg te spoelen

-Stal uw auto indien mogelijk in een beschutte omgeving

-Zorg dat uw voertuig twee keer per jaar in de was wordt gezet en overweeg een speciale anti-roestbehandeling voor de onderzijde van uw auto

-Spuit regelmatig de wielkasten schoon met een hogedrukspuit om vuil te verwijderen