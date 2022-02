Rolf viel op Molly vanwege haar ronde vormen: ‘Ik heb ook de originele krik’

Viel je op Molly vanwege haar uiterlijk?

,,Annette en ik vielen op haar ronde vormen, en Molly heeft een heel hoge charmefactor. Ik houd erg van oldtimers, en van mij had ze ook ouder mogen zijn. In feite is ze ook ouder: Molly is van 1970, maar het model is van 1948. Er was trouwens ook een heel banale reden voor onze keus: de auto moest in de garage passen en dat ging bijvoorbeeld met een Amerikaanse slee niet lukken.”