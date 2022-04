Ruim 71 procent van weggebruikers zegt telefoon te gebruiken in verkeer

71,5 procent van alle weggebruikers zegt weleens zijn of haar telefoon te gebruiken in het verkeer, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Dit is bijna drie procentpunt meer dan in 2019, toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd.

Voor het onderzoek Interpolis Barometer 2021 is 3730 volwassenen en 324 jongeren gevraagd hoe zij hun mobiele telefoon in het verkeer gebruiken. Met name onder voetgangers was volgens SWOV een duidelijke stijging te zien. Bij fietsers steeg het telefoongebruik in twee jaar tijd van 55,7 procent naar 59,3 procent. Van de automobilisten geeft 70 procent aan de telefoon te gebruiken, in vergelijking met 65,6 procent in 2019.

Uit het onderzoek blijkt dat met name jongeren vaak naar hun telefoon grijpen in het verkeer. 85,3 procent van de ondervraagden zegt dit weleens te doen. Volgens SWOV valt ook op dat als ouders hun telefoon achter het stuur of op de fiets gebruiken, hun kinderen dit ook meer gaan doen.

Volwassen automobilisten gebruiken hun telefoon meestal om handsfree te bellen, de navigatie in te stellen of muziek op te zetten. Het spelen van spelletjes wordt door 9,5 procent van de bevraagde mensen gedaan, wat ruim drie keer zoveel is als vier jaar geleden.

Hybride werken

SWOV ziet in vergelijking met het vorige onderzoek een duidelijke toename in het handsfree bellen. Een mogelijke verklaring is volgens de verkeersveiligheidsorganisatie het gebruik van vergaderapps in het verkeer. Verzekeraar Interpolis, opdrachtgever van het onderzoek, schrikt van deze negatieve kant van het hybride werken. ,,Het aantal schadeclaims zit weer terug op het niveau voor corona terwijl dat met de verkeersintensiteit nog niet het geval is. Dat is zorgwekkend’’, zei mobiliteitsspecialist Yvette Melis van Interpolis eerder. Cijfers over hoeveel ongelukken zijn te wijten aan vergaderen achter het stuur heeft de verzekeraar nog niet.

Wetenschappelijk bewijs of Zoomen in de auto echt gevaarlijker is dan een-op-een met iemand handsfree bellen is er nog niet. Het fenomeen is nog zo nieuw dat er geen onderzoek naar gedaan is, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. ,,We kunnen niet goed zeggen hoeveel gevaarlijker het is dan praten met één persoon, maar alle aandacht die je geeft aan een zoomvergadering geef je niet aan het verkeer. Echt gevaarlijk”, zegt gedragsonderzoeker Sander van der Kint van de SWOV.

