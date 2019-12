Ruzie over duurste Ferrari ter wereld wegens ontbreken versnellingsbak

De 55-jarige autocoureur en supercar-dealer Gregor Fisken uit Londen kocht de auto in 2017 voor omgerekend 44 miljoen euro: nog altijd officieel het hoogste bedrag dat ooit voor een auto is betaald. Het Italiaanse sportwagenmerk bouwde slechts 39 exemplaren van dit model tussen 1962 en 1964. De 250 GTO wordt beschouwd als de heilige graal voor ‘s werelds rijkste autoverzamelaars. Dit specifieke exemplaar met chassisnummer 3387GT is de tweede ooit gebouwd.



Het bedrijf van Fisken verkocht de aankoop in 2017 direct door aan een anonieme verzamelaar. Zónder versnellingsbak, zo was afgesproken met verkoper Bernard Carl. Het ding lag bij een andere dealer in Amerika en Carl beloofde er alles aan te doen om de bak naar Engeland te halen. Toen bleek dat de Amerikaanse handelaar daar een soort transactiekosten voor wilde zien, kregen Fisken en Carl ruzie over wie die kosten zou moeten ophoesten, schrijft de Evening Standard.



Inmiddels, jaren later, heeft de nieuwe eigenaar nog steeds de versnellingsbak niet. Fisken klaagde daarom verkoper Carl aan en eiste dat de ‘unieke en speciale’ originele versnellingsbak alsnog aan hem wordt geleverd. Fisken wees op de afspraak dat verkoper Carl alles op alles zou zetten om de versnellingsbak te pakken te krijgen.



In de rechtbank zei Carl dat hij zowel de auto als de versnellingsbak aan het bedrijf van Fisken had aangeboden, maar tegen een hogere prijs van 44,5 miljoen euro. Die 500.000 euro extra zou hij betaald krijgen voor zijn inspanningen om de bak te vinden en aan te schaffen. Uiteindelijk werd 44 miljoen betaald en dus maakte de bak volgens hem geen deel uit van de koopovereenkomst.