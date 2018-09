's Werelds beroemdste scooter gaat elektrisch

Contactlo­ze autosleu­tel in de ban: déze auto's worden vaakst gejat

0:50 Het einde van de contactloze autosleutel - waarbij de sleutel het slot automatisch ontgrendelt - is in zicht. Auto's met deze zogenoemde 'keyless entry' worden zo vaak gestolen of opengebroken dat verzekeraars en keuringsinstantie voor autobeveiliging Kiwa SCM er per volgend jaar vanaf willen.