‘s Werelds eerste ‘ultracar’ is allersnelste auto ooit geproduceerd

De Chaos wordt aangedreven door een 4,0-liter V10 met twee turbo's. De motor is in eigen huis ontworpen en ontwikkeld, met een motorblok van aluminium of magnesiumlegering. Het blok krijgt titanium zuigers en drijfstangen, plus een paar turbocompressoren die zijn gemaakt van koolstofvezel, titanium, magnesium en keramische verbindingen.

11.220 toeren

De minst sterke Earth-versie heeft een motor van 2077 pk en trekt door tot 11.000 toeren. De auto accelereert van 0 naar 100 kilometer per uur in 1,9 seconden en van 0 naar 300 in 7,9 seconden. Het vlaggenschip Zero Gravity is 3107 pk sterk en heeft een trekkracht van 1984 Newtonmeter. Deze motor kan maximaal 11.220 toeren draaien en is volgens het bedrijf sneller dan alle twee- of vierwielers die ooit zijn geproduceerd.