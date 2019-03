‘Samensteller subsidiemodel elektrische auto's werkt ook voor Tesla’

Tesla, het Amerikaanse merk dat is gespecialiseerd in elektrische auto's, profiteerde het meest van de misrekening van consultant Robert Kok. Niemand weet precies hoe zijn rekenmodel werkt. Zelfs de overheid kan als opdrachtgever niet de berekeningen controleren. Feit is in ieder geval dat dit zogeheten Carbontax-model de effecten van subsidie op elektrisch rijden flink heeft onderschat.

Er zijn vorig jaar 25.068 elektrische auto’s verkocht: 120 procent meer dan geprognosticeerd. Dit kostte circa 200 miljoen euro aan gemiste bijtelling en andere belastingen – een overschrijding van 59 miljoen ten opzichte van het verwachte budget van 141 miljoen. Dat bedrag kan volgens FTM de komende jaren oplopen tot vele honderden miljoenen, aangezien Tesla-rijders meestal vijfjarige leasecontracten aangaan.

Het fiscaal beleid levert Tesla in Nederland over 2018 bijna een miljard dollar omzet op, waarmee Nederland na Noorwegen de grootste afzetmarkt is in Europa voor de Amerikaanse fabrikant. Volgens FTM betaalt Tesla het bureau van Kok om beter inzicht te krijgen in de Nederlandse markt en die is bijzonder gunstig - mede met dank aan de prognose van Kok's Revnext.