‘Scandinavische Elon Musk’ stapt in bij Nederlandse fabrikant zonneauto's

Het Nederlandse Lightyear is nog piepjong, maar heeft al wel de aandacht weten te trekken van een gerenommeerde autobouwer. Het is de Zweedse fabrikant van supersportwagens Koenigsegg dat in Lightyear investeert en technologisch partner wordt.

In relatief korte tijd heeft Lightyear zich op de kaart weten te zetten. Het Nederlandse bedrijf presenteerde in juni de Lightyear 0, de productieversie van de Lightyear One die in 2019 werd gepresenteerd. De eerste exemplaren van de Lightyear 0 moeten in de herfst gebouwd worden, maar nog voordat de 250.000 euro kostende EV met 5 vierkante meter aan zonnecellen te koop is, heeft Lightyear een interessante partner gevonden.

Koenigsegg

Het is het Zweedse Koenigsegg dat een niet nader gespecificeerd bedrag in Lightyear investeert. Het blijft niet bij een investering. Koenigsegg en Lightyear gaan ook technologie met elkaar delen en ontwikkelen. Lightyear zegt dat de kennis en techniek van Koenigsegg onder meer gebruikt wordt om de efficiëntie van het tweede model van het bedrijf te verbeteren. Omstreeks eind 2024 of begin 2025 brengt Lightyear de 2 op de markt, een auto die meer dan de Lightyear 0 een volumemodel wordt en zo’n 30.000 euro moet gaan kosten.

Medeoprichter en ceo van Lightyear Lex Hoefsloot verklaart dat hij blij is met Koenigsegg als partner. ,,We bewonderen de combinatie van ongelooflijke prestaties, design en duurzame technologie. Deze samenwerking laat duidelijk zien dat we op het juiste spoor zitten. Ik ben enorm blij dat we een beroep kunnen doen op tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en bouwen van innovatieve auto’s”, aldus Hoefsloot.

Meer dan 1000 pk

Koenigsegg bouwt auto’s in een heel andere categorie dan Lightyear. Het bedrijf maakt heftige modellen als de CCR/CCX, de Agera, Regera, Jesko en de aangekondigde Gemera. Dat zijn echte supersportwagens die tot meer dan duizend pk sterk zijn en soms vele miljoenen euro's kosten. De oprichter van het bedrijf, Christian von Koenigsegg, wordt ook wel de Scandinavische Elon Musk genoemd, omdat hij net als de Tesla-baas, briljante technieken weet te ontwikkelen voor zijn auto's.

