Schade aan je auto door scheur in wegdek? Dan kun je een schadeclaim indienen bij de gemeente

Waarschu­wing! Eigenaren van een Toyota RAV4 moeten oppassen voor diefstal

Bent u de trotse bezitter van een Toyota RAV4? Dan is het wellicht verstandig om in de auto te slapen, want de wagen is erg gewild bij dieven. De politie Alphen waarschuwt autobezitters, vanwege een toename van autodiefstallen.

19 januari