Schadevrije jaren auto worden overdraagbaar na scheiding, overlijden of bij leasen

Sisca en Leen worden gek van auto's die tegen hun huis rijden: ‘Gooide van schrik koffie over mezelf heen’

Leen en Sisca van Dongen worden al sinds ze in een gloednieuw huurhuis trokken geteisterd door mensen die met hun auto tegen hun gevel tikken bij het inparkeren. Vorige week ging het helemaal mis: een oudere vrouw in een Mercedes beukte in de achteruit met een vaart tegen de woning en vernielde ook het voortuintje. ,,Wij zitten soms helemaal stijf van schrik op de bank.’’

10 december