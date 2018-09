Schatkist haalt ruim 21 procent meer aan autobelasting binnen

Hogere BPM per auto

Het totaalbedrag aan BPM dat op nieuw verkochte personenauto’s wordt afgedragen stijgt al jaren. Over 2017 lag het bedrag 27,4% hoger dan in het jaar ervoor. Nu blijkt dat deze stijging zich in 2018 voortzet. Dit komt mede door de groei van het aantal verkochte auto’s. Van januari tot en met augustus zijn er ruim 334.000 nieuwe personenauto’s verkocht, 15,8% meer dan in dezelfde periode in 2017. Ook het gemiddelde BPM-bedrag per auto nam toe. Vorig jaar lag het bedrag op 4.696 euro. Dit jaar steeg het naar gemiddeld 4.914 euro per auto. Dat is een toename van 4,6% of 217 euro per auto.