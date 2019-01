Schatrijke oprichter Whatsapp verkoopt tien Porsches uit zijn collectie

Miljardair Jan Koum, oprichter van de berichtendienst Whatsapp, verkoopt in één keer tien van de exclusieve Porsches uit zijn collectie. “Als ik meer tijd had om er mee te rijden, zou ik ze nooit verkopen”, zegt hij. “Maar die wagens zijn niet gemaakt om stil te blijven staan.”

Jan Koum verdiende in één klap 19 miljard dollar toen hij in 2014 de berichtendienst Whatsapp verkocht aan Facebook, het bedrijf van Mark Zuckerberg. Als kind droomde Koum er al van om in een Porsche te kunnen rijden. “Zo'n wagen stond voor mij gelijk aan het toppunt van succes”, verklaarde hij ooit. “Elke keer als ik er een zag rijden, herinnerde dat mij aan mijn doel. De wens om zo’n auto te hebben, was voor mij een stimulans om hard te werken en te leren.”

Koum, die opgroeide in Oekraïne, verhuisde met zijn moeder op 16-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Hij leerde programmeren, en werkte negen jaar lang bij Yahoo. Daarna solliciteerde hij bij Facebook, maar werd daar niet aangenomen. Samen met Brian Acton bedacht hij in 2009 Whatsapp, waarmee hij uiteindelijk steenrijk werd.

Zijn eerste Porsche was een 911 Cabrio. Later kocht hij nog andere 911's en meer modellen erbij, en tegenwoordig heeft Koum een hele verzameling. Maar zijn garage is blijkbaar niet groot genoeg. “Als mijn beschikbare tijd én de ruimte in mijn garage onbeperkt zouden zijn, dan zou ik ze nooit verkopen”, zegt hij.

“Maar ik zal blij zijn als de toekomstige eigenaar kan genieten van deze prachtwagens. Ze zijn gemaakt om mee te rijden, of dat nu op de weg is of op het circuit.”

Volgens het bedrijf dat de veiling organiseert, zijn er in elk geval enkele zeldzame modellen uit de jaren ‘90 bij, zoals een Porsche 964 Carrera RS uit 1992 en een Porsche 964 Carrera RS 3.8 uit 1993. Er zit ook een nieuwere Porsche 918 Spyder Weissach bij uit 2015 met amper 30 kilometer op de teller. De verkoop door veilinghuis Gooding & Company vindt plaats op 8 maart in Amelia Island in de VS.

