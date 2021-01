Scooterverkoop dankzij corona door het dak, steeds vaker elektrisch

Man slaagt na 157 pogingen eindelijk voor theorie-exa­men

10 januari Slagen voor je theorie-examen gaat niet iedereen even makkelijk af. Een Britse man is pas na 157 pogingen geslaagd en betaalde in totaal meer dan 4000 euro aan examengeld. Daarmee is hij al flink langer bezig dan de nummer twee op dit illustere lijstje: een 34-jarige vrouw die na 117 pogingen nog altijd niet geslaagd is.