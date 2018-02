'Sjoemelsoftware aangetroffen bij moederbedrijf Mercedes-Benz'

Het moederbedrijf van Mercedes-Benz is een van de autofabrikanten die extra onder een vergrootglas liggen sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. Zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten lopen er onderzoeken naar Daimler.



Volgens Bild am Sonntag zou er in bepaalde auto's van het concern onder meer technologie zijn aangetroffen die de apparatuur om schoner te rijden uitschakelt, wanneer de wagen 26 kilometer heeft gereden. Een woordvoerder van Daimler weigerde inhoudelijk commentaar te geven. Hij benadrukte daarbij dat de autoriteiten tot nu toe nog geen officiële klacht hebben ingediend.