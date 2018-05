Slimme autoruit van Ford laat blinden het landschap ervaren

Het prototype van de slimme autoruit, Feel the View genaamd, maakt foto’s die snel worden omgezet in afbeeldingen met hoog contrast, aldus Ford. De afbeeldingen worden vervolgens door middel van LED’s op het glas gereproduceerd. Als iemand het beeld aanraakt, trillen verschillende grijstinten. Via de aanraking kun je het landschap herleiden.

Feel The View is bedacht en ontwikkeld door Ford Italië, in samenwerking met onder meer Aedo, een Italiaanse startup die gespecialiseerd is in apparaten voor blinden en slechtzienden.

Apps

De Nederlandse Connie Haumahu, zelf slechtziend en liefhebber van gadgets, juicht het ontwikkelen van een slimme autoruit toe. Haumahu is medewerker van het Nijmeegse muZIEum, ‘het ervaringsmuseum over zien en niet zien’ en kent nog geen soortgelijke initiatieven. ,,Dit principe ken ik nog niet. Er zijn wel apps voor blinden en slechtzienden die je omgeving beschrijven. Een voorbeeld: je richt je smartphone op een omgeving en je krijgt in gesproken tekst te horen of er bijvoorbeeld bomen en andere voorwerpen staan.’’

Genieten