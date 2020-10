Smokkelaar na drie minuten gepakt met zes kilo cocaïne omdat hij in gestolen auto zit

Coronacri­sis blijft de autover­koop dwars zitten, maar Kia heeft er geen last van

1 oktober De verkoop van nieuwe auto’s had ook in september nog flink te lijden onder de coronacrisis. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging melden dat de verkopen ruim een vijfde lager waren dan een jaar eerder. Dat is een vergelijkbare daling als in augustus. Maar voor een merk als Kia is 2020 tot nu toe juistis voor Kia een recordjaar. Met een marktaandeel van 8,5% tot en met eind september realiseert Kia een forse toename van 8,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.