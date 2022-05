Snel, wendbaar, doeltreffend: Oekraïens leger zet e-bikes in als antitankwapens

Gek van Fietsen Waar kun je vandaag de dag een goede elektri­sche fiets kopen?

De elektrische fiets is populairder dan ooit! Maar door de toegenomen vraag en de coronacrisis, is het aanbod flink onder druk te komen staan. Toch zijn er nog wel goede e-bikes te krijgen die snel beschikbaar zijn. Hoe ontwikkelt de markt zich en waar kun je als consument op letten bij de aanschaf? Je leest er alles over in dit artikel, lees snel verder!