‘Softwareproblemen bij Volkswagen ID.3 zijn groter dan gedacht’

VRAAG & ANTWOORD ‘De politie mag soms nog wel harder rijden’

15:00 ,,Een lezer vroeg laatst of de politie de maximumsnelheid met meer dan 40 km/u mag overschrijden. Ja, dat mag als het nodig is voor ons werk en als het ook veilig kan. In onze brancherichtlijn staat dat je mag afwijken, mits het nodig en verantwoord is. Bovendien moeten wij dit melden. Vrijgesteld van deze meldplicht zijn eenheden belast met verkeershandhaving, persoonsbeveiliging, arrestatieteams et cetera. Als bestuurder blijf je altijd verantwoordelijk voor je gedrag en als je brokken maakt door onverantwoord rijden, word je op het matje geroepen”, meldt lezer Richard Valenteijn, o.a. motorrijder politie Noord-Holland.