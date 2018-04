Spookrijden verleden tijd met de nieuwe Ford Focus

De nieuwe Ford Focus krijgt een systeem dat waarschuwt als je per ongeluk de uitrit van een snelweg inrijdt. De anti-spookrijdertechnologie heet Wrong Way Alert en werkt met de camera achter de voorruit en het navigatiesysteem.

Het is een van de innovaties in de nieuwe Ford. Hij krijgt ook koplampen die automatisch de lichtbundel verbreden bij nadering van kruisingen en rotondes, voor beter zicht. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van al bestaande technologie in de auto, die verkeerssituaties en verkeersborden herkent. En als een botsing dreigt, zal de Focus niet alleen automatisch remmen, maar desnoods ook om het obstakel heen sturen.

De Focus is een bestseller en ook in Nederland sinds jaar en dag een van de meest verkochte auto's. De fabrikant heeft daarom veel werk gemaakt van de nieuwe generatie, die zojuist in Londen is onthuld. De Ford krijgt nieuwe motoren, een gloednieuw onderstel en veel innovatieve veiligheidssystemen. En voor het eerst verschijnt er een SUV-achtige cross-over met de naam Active.

Het ontwerp van de nieuwe Focus heeft een Nederlands tintje, nu Amko Leenarts uit Groningen de baas is van de designafdeling. In het uiterlijk zie je duidelijke overeenkomsten met het vorige model, al merk je dat Ford het deze keer nog sportiever aanpakt. De motorkap is langer dan voorheen. De grille is groter en lager geplaatst, terwijl de koplampen tot ver in de flanken doorlopen. Daardoor oogt de Focus breder dan hij eigenlijk is. Aan de achterkant vallen vooral de nieuwe achterlichten op. Ze zijn iets minder markant en veel breder dan bij het huidige model.

Nieuwe motoren

De Focus blijft leverbaar met de vertrouwde 1,0-liter EcoBoost-turbomotor (100 of 125 pk), maar krijgt ook een nieuwe 1,5-liter driecilinder. Deze heeft ook een turbo en verschijnt in twee varianten, met 150 en 175 pk. Bij lage motorbelasting, wordt een van de cilinders automatisch uitgeschakeld. Dat is gunstig voor het verbruik en de CO2-uitstoot, al heeft Ford daarover nog geen exacte cijfers bekendgemaakt.

Ook voor dieselrijders staan er twee nieuwe motoren klaar: een 1,5-liter turbodiesel met 95 of 120 pk en 300 Nm, en een 2,0-liter turbodiesel die goed is voor 150 pk en 370 Nm. Alle motorvarianten worden geleverd met een handgeschakelde zesbak en voor de krachtigste versies is een nieuwe achttrapsautomaat beschikbaar. Die laat zich bedienen met een draaiknop in plaats van een hendel.

Meer ruimte

Het onderstel is compleet nieuw. Hoewel de auto nauwelijks groter is dan zijn voorganger, biedt hij hierdoor veel meer ruimte. De wielbasis nam toe met 5,3 centimeter en dat is fijn voor de achterpassagiers; zij hebben 5 centimeter meer beenruimte.

Ford belooft dat het onderstel 20 procent stijver is dan voorheen, wat sportievere rijeigenschappen belooft. Maar Ford staat bekend om zijn mooi uitgebalanceerde onderstellen, dus waarschijnlijk zullen ook comfortliefhebbers niet teleurgesteld worden. De Focus kan worden uitgerust met adaptieve schokdempers, waarvan het karakter variabel is. Hij kent drie rij-programma’s: Normal, Sport en Eco. Afhankelijk van het rijprogramma, worden onder meer de reacties van de motor op het gaspedaal aangepast, evenals de mate van stuurbekrachtiging en de schakelmomenten van de automaat.

Veel versies

De Focus verschijnt in veel varianten. Hij kom niet alleen als vijfdeurs hatchback (met grote achterklep) en als Wagon (met een bagageruimte van maximaal 1.650 liter), maar voor het eerst ook als Active. Dat is een wat stoerdere, verhoogde versie, met een grotere bodemvrijheid en zwarte wielkuipranden en dorpellijsten. Om hem nog meer op een terreinauto te laten lijken, werden voor en achter skidplates gemonteerd. Een vierdeurs Focus sedan bestaat ook, maar wordt niet in Nederland verkocht.

Minder knoppen

Ontwerp-chef Amko Leenarts heeft zich sterk gemaakt voor een overzichtelijker interieur. Bij de oude Focus was dat aan de drukke kant, met veel knoppen en een klein multimediascherm. De nieuwe Focus heeft veel minder knoppen en midden op het dashboard staat nu een groot aanraakscherm, net als in de Fiesta. Het is mogelijk om draadloos je smartphone op te laden op het laadpad onder in de middenconsole. Een audiosysteem van Bang & Olufsen zorgt desgewenst voor topkwaliteit muziekweergave.

Ook de veiligheidsuitrusting is bij de tijd. De adaptieve cruisecontrol werkt tot een snelheid van 200 km/h. Het systeem herkent verkeersborden en past de snelheid vervolgens automatisch aan. In de file laat de cruisecontrol de auto vanuit lage snelheden én vanaf stilstand (als de stoptijd minder dan 3 seconden is) automatisch optrekken. Tegelijk houden camera’s de wegmarkering in de gaten en stuurt de auto je subtiel bij om in het midden van de rijstrook te blijven.

Head-up display

De nieuwe Focus is leverbaar met adaptieve bochtverlichting, waarbij de lampen automatisch worden gedimd om verblinding van tegenliggers te voorkomen. Een camera herkent wegmarkeringen tot op 65 meter afstand van de auto en weet dus dat er een bocht aankomt, waarna de koplampbundel wordt bijgesteld. Verder heeft de Focus, als eerste Europese Ford, een head-updisplay. Kies je een Focus met achttrapsautomaat, dan kun je de auto met een druk op de knop de opdracht geven volledig zelfstandig in te parkeren.

Het huidige model van de Focus stamt uit 2010. De auto zag het levenslicht in 1998 en sindsdien zijn er wereldwijd 16 miljoen exemplaren van verkocht. De nieuwe Focus staat in juli bij de Nederlandse dealers. De prijzen zijn nog niet bekend. Vooralsnog komt er geen elektrische Focus, en ook geen plug-in hybride.

