‘Spooktruck’ ramt 30 kilometer lang alles wat hij tegenkomt

Beschadigde vangrails, kapotte verkeersborden en vernielde wegafzettingen: een vrachtwagen heeft dit weekend 30 kilometer onbestuurbaar over de A3 geraasd in Duitsland en liet daarbij een spoor van vernieling achter, meldt onder meer Bild.

De politie kon nog niet inschatten hoeveel schade er is aangericht. Een woordvoerder noemde het een wonder dat er geen andere voertuigen werden beschadigd of omstanders gewond raakten. Reddingswerkers hebben de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Door de enorme schade was de A3 op zondagochtend over een afstand van zo’n 10 kilometer volledig afgesloten.