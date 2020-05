Sportwagenfabrikant McLaren ontslaat ruim een kwart van het personeel

De markt voor luxe sportauto's is wereldwijd ingestort. In Nederland variëren de prijzen van een McLaren van ruim 200.000 tot bijna 400.000 euro. Het massaontslag bij de Britse autofabrikant McLaren heeft ook grote gevolgen voor het gelijknamige Formule 1-team. De renstal slinkt naar verluidt met zeventig medewerkers. Het bedrijf kondigde dinsdag aan dat er in totaal zo’n 1200 van de 4000 banen verdwijnen als gevolg van de coronapandemie.

Bestuursvoorzitter Paul Walsh: ,,We hebben lang geprobeerd dit te ontlopen door fors in de kosten van onze activiteiten te snijden, maar helaas zien we op dit moment geen andere uitweg dan het inkrimpen van ons personeelsbestand.” In maart beloofden de aandeelhouders, onder aanvoering van het staatsfonds van Bahrein, nog 337 miljoen euro in het bedrijf te pompen. McLaren wil ook met obligaties extra geld ophalen. Maar de aandeelhouders vonden het geen goed plan om de collectie historische Formule 1-auto’s als onderpand te gebruiken.

Onder druk

De renstal van McLaren ontkomt niet aan de malaise. Door de invoering van het budgetplafond in de Formule 1 vanaf 2021 stond de omvang van het Formule 1-team al onder druk. Het maximaal uit te geven bedrag voor de ontwikkeling van de auto’s daalt naar 145 miljoen dollar en zal de jaren daarna vermoedelijk nog verder naar beneden gaan. Doel is meer financiële gelijkheid tussen de teams en daardoor mogelijk meer strijd in de races.