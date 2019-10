Spraakmakende hypersportauto op batterijen: de Pininfarina Battista onder de loep

Pininfarina is ooit begonnen als designstudio voor onder andere Ferrari en Peugeot, maar heeft tegenwoordig een Indiase moeder. Een nieuwe kijk op de toekomst heeft geleid tot een heuse hypercar, die in een oplage van 150 stuks in productie gaat en waarvan het Nederlandse Louwman Exclusive er over pakweg anderhalf jaar ook een paar wil verkopen in ons land.