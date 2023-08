Spyker-oprichter begint nieuw Nederlands automerk

Dat de auto’s wat van elkaar weg hebben is niet zo vreemd, want alhoewel vooral de naam van Victor Muller wordt geassocieerd met Spyker, inmiddels failliet, was het originele ontwerp van Maarten de Bruijn. Muller was aanvankelijk vooral investeerder, maar uiteindelijk ook de man die Spyker zowel groot als kapotgemaakt heeft.

De Bruijn maakte in 1990 het eerste prototype van de Silvestris V8 - de auto die negen jaar later als Spyker door het leven zou gaan - in een schuur in het bos bij het huis van zijn ouders. Ditmaal pakte hij het wat professioneler aan en de deBruyn sportwagen ziet er dan ook een stuk beter uit.

Volledig scherm De deBruyn Ferox. © DeBruyn

DeBruyn Cars

Nadat hij Spyker in 2005 verliet, werkte De Bruijn aan verschillende innovatieve voertuigprojecten, variërend van motorboten tot elektrische driewielers. Maar zijn liefde voor sportwagens bleef bestaan, wat hem inspireerde om in 2023 een onderneming onder zijn eigen merk te beginnen: deBruyn Cars.

De eerste auto van het nieuwe merk heet formeel ‘deBruyn Ferox V8’. Hij weegt 1050 kilogram en is 500 pk sterk. Dat vermogen haalt hij uit een 6.2 liter V8, de basis daarvan is afkomstig van GM Performance. Het koppel van de atmosferische motor (dus zonder turbo's) bedraagt 650 Newtonmeter.

Volledig scherm © DeBruyn

Topsnelheid 340 km/u

De Ferox V8 is opgetrokken uit handgeklopt aluminium en de body staat op een verlijmd aluminium chassis. De topsnelheid van de compleet met de hand gebouwde auto ligt op ongeveer 340 kilometer per uur en de auto accelereert van 0-100 km/u in ongeveer 3 seconden.

Maarten de Bruijn ziet de deBruyn als de spirituele opvolger van zijn eerdere auto’s zoals de C8 Spyder, Laviolette en Double 12. ,,Maar dan op alle punten beter, sneller en mooier. Het is ook een volledig analoge auto: je rijdt zelf. De naam Ferox betekent fel of vurig en is ook nog eens een synoniem voor Silvestris, de naam van mijn eerste auto.

Drie exemplaren verkocht

Volgens De Bruijn toont het prototype de auto voor zo’n 95 procent zoals deze straks op straat te zien zal zijn. Zaken als de koplampen en achterlichten zijn nog niet representatief voor de productieversie. Desondanks zijn volgens De Bruijn de eerste drie exemplaren al verkocht. ,,Die zijn we nu aan het bouwen.”

Volledig scherm De deBruyn Ferox © DeBruyn

Volledig scherm De deBruyn Ferox © DeBruyn

