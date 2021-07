Standaard Toyota brengt recordbedrag op

De Toyota Corolla AE86 GT heeft slechts één eigenaresse gehad en minder dan 100.000 mijl gereden, maar verder is er weinig bijzonders te vinden aan dit model. De motor is niet enorm sterk en de auto ziet er ook niet opvallend snel en sportief uit, maar toch neemt het aantal liefhebbers van dit model hard toe.

De meerwaarde zit 'm deels in de achterwielaandrijving. Hierdoor is deze AE86 meer dan een praktische en betrouwbare gezinsauto. Door deze vorm van aandrijving was de auto volgens de Britse krant Daily Mail populair onder petrolheads die er de kinderen mee naar school brachten, maar op weg naar huis wilden genieten van driften en racen.

Volledig scherm Toyota AE86. © Car & Classic

De Japanse auto werd pas écht een hit doordat het model ook te zien was in vroege Playstation Grand Turismo-spellen en optredens in de Fast and Furious-filmserie. Ook nostalgische voormalige eigenaren die op zoek zijn naar dit soort Japanse cult-auto’s drijven de prijs op. Het feit dat dit model vrij gevoelig was voor roestvorming maakt de auto's tegenwoordig vrij zeldzaam. De Toyota op de foto's bracht tijdens een veiling £46.250 op, oftewel 54.395 euro. Dat is zoals gezegd bijna vier keer meer dan de nieuwprijs.

De nu voormalige eigenaresse van dit exemplaar kocht de auto in 1987 om ‘zichzelf op te vrolijken nadat ze van haar partner was gescheiden’. In 2006 werd de 124 pk sterke auto total loss verklaard nadat vandalen de lak hadden bekrast. De kosten om de lak te herstellen waren destijds hoger dan de dagwaarde. De vrouw was echter niet bereid om afscheid te nemen van de auto. Ze kocht de Toyota terug van de verzekeringsmaatschappij en liet hem compleet overspuiten in de originele wijnrode kleur. Dat bleek een goede beslissing, want niet alleen reed ze er daarna nog vijftien jaar in, ook nam de waarde met 270 procent toe ten opzichte van de nieuwprijs.

