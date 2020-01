Steeds meer voetgangers op snelwegen

Regelmatig zijn er ook automobilisten die langs de snelweg zonder benzine kwamen te staan. En soms hebben voetgangers ‘auto’ in plaats van ‘voetganger’in hun navigatiesysteem ingesteld, waardoor ze via de snelste route naar de snelweg worden geleid. Een enkele keer betreft het chauffeurs die op de vluchtstrook parkeren, om een langs de snelweg gelegen supermarkt te bezoeken.

,,De stijging van het aantal snelwegwandelaars heeft vooral ook te maken met het feit dat we beter registreren en dat weggebruikers en de politie ons vaker weten te vinden‘’, aldus Rijkswaterstaat. De dienst is bijvoorbeeld tegenwoordig gemakkelijk bereikbaar via sociale media.