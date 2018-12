Sterkste supersportwagen ter wereld eet Bugatti's voor ontbijt

Pininfarina was een ontwerpbureau in Italië, maar nu het is overgenomen door de Indiase firma Mahindra, ontpopt het zich tot een zelfstandig automerk dat elektrische supersportwagens en SUV's gaat bouwen. Het eerste model wordt de PF0. Het hart van de nieuwe supersportwagen wordt gevormd door een motor/accu-combinatie van de firma Rimac. Deze Kroatische firma was de drijvende kracht achter de Concept_One, waarmee oud TopGear-presentator Richard Hammond in 2017 crashte. In de Pininfarina PF0 komt de aandrijflijn tot een ongelofelijke 1.900 pk.