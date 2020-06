Stichting Vakgarage: ‘Juist meer werk dan voorheen in onze werkplaatsen’

De verklaring? ,,Meteen na de aangekondigde maatregelen hebben wij zelf strenge protocollen ingevoerd’’, zegt Durgaram, ,,en die heel duidelijk in ons landelijke netwerk én naar onze klanten gecommuniceerd. We zijn open gebleven en hebben de consument meteen laten weten hoe veilig wij werken, zonder persoonlijk contact of wachtende klanten. Achteraf gezien lenen showrooms en werkplaatsen zich uitstekend voor een 1,5 meterwerkwijze: je hebt de ruimte en het is geen plek waar massa’s mensen dwars door elkaar heen lopen.’’



Durgaram vermoedt dat veel onderhoud aan wagens ‘naar voren is getrokken’. ,,Een hoveniersbedrijf met vijf busjes kan de beurten net zo goed laten uitvoeren als die auto’s toch stilstaan. Hetzelfde geldt voor een particulier die niet op vakantie gaat en ervoor kiest om de apk alvast te doen. Daarom verwacht ik dat er nog een dip aankomt: in de coronatijd is er zo’n 60 procent minder kilometers gereden. Dat betekent minder slijtage en minder onderhoud. Vooralsnog maak ik me geen zorgen, maar dat gaan wij een keer voelen.’’