Stiekem op pad met Volkswagens eerste elektrische SUV: de ID.4

Volkswagen heeft de druk vol op de ketel waar het aankomt op nieuwe, elektrische ID-modellen. Terwijl de eerste treinen vol ID.3’s inmiddels zijn aangekomen bij de Nederlandse Volkswagen-importeur in Leusden, staat het volgende familielid achter de schermen alweer te trappelen. De ID.4 is nagenoeg klaar voor zijn introductie en als het aan importeur Pon ligt, gaan ook de eerste exemplaren van het grotere ID-model nog dit jaar naar hun nieuwe baasjes.

Volledig scherm De aanstaande Volkswagen ID.4, hier nog voorzien van lichte 'camouflage' © Volkswagen

De naam zegt het al: de ID.4 staat letterlijk en figuurlijk net iets hoger op de ladder dan de ID.3. Waar die laatste een soort hoge hatchback is met het formaat van een Golf is de ‘Vier’ een zogenoemde cross-over, ofwel een kruising tussen een stationwagen en een semi-terreinwagen (of SUV). Met een lengte van 4,58 meter is hij 31 centimeter langer dan de ID.3. Volkswagen rept trots over het ruime interieur: hoewel de ID.4 18 centimeter korter is dan de komende Tesla Model Y (die qua carrosserievorm redelijk vergelijkbaar is), zou het interieur zes centimeter langer zijn.

Tijdens onze eerste kennismaking op VW's testcircuit blijkt de ID.4 vooral op de achterbank een stuk ruimer dan zijn kleinere soortgenoot: voor langere mensen kan de hoofd- en beenruimte achterin deID.3 aan de krappe kant zijn, maar in de ID.4 heb je zowel bij kruin als tenen meer dan genoeg ruimte. Ook voorin overtuigt deze VW, net als de ID.3, met het ruimtelijke gevoel met dank aan een opgeruimd dashboard, een grote voorruit en een prettig lage middentunnel.

Volledig scherm Het interieur van de Volkswagen ID.4 lijkt sterk op dat van de kleinere ID.3 © Volkswagen

Sportieve GTX volgt

Wie een ID.4 wil bestellen, kan kiezen uit twee verschillende accupakketten. De exemplaren die het eerst geleverd worden, zijn allemaal voorzien van het grootste pakket met een inhoud van 77 kilowattuur. Daarmee kan de ID.4 volgens Volkswagen zo’n 520 ver komen op één laadbeurt. Deze versie kan bovendien snelladen met maximaal 125 kilowatt, terwijl die snelheid op 100 kilowatt blijft steken bij de modellen met het kleinere accupakket. Die versies volgen begin 2021 en hebben 52 kilowattuur in de wagenbodem, goed voor een bereik van ongeveer 360 kilometer.

In de basis is elke ID.4 voorlopig voorzien van één motor, tussen de achterwielen. Daardoor krijgt de auto achterwielaandrijving, net als bij de ID.3. De motor is verkrijgbaar met vier verschillende vermogens, die gekoppeld zijn aan de uitrustingsniveaus: de goedkoopste Pure krijgt 109 kW (150 pk), de Pure Performance levert 125 kW (170 pk), de luxere Pro is goed voor 129 kilowatt (175 pk) terwijl de Pro Performance een vermogen van 150 kW ofwel 204 pk levert. Met die laatste motorisering sprint de 2000 kilo wegende ID.4 in zo’n 8,5 seconden van nul naar 100, terwijl een topsnelheid van 160 kilometer per uur mogelijk is.

Nog meer leuk nieuws: Volkswagen belooft dat er aan het einde van 2021 een nóg sterkere versie komt die luistert naar de naam ‘GTX’. In de lijn van de GTI-, GTE- en GTD-modellen wordt dit een extra sportieve ID.4 met twee motoren (dus ook vierwielaandrijving!), een afwijkend uiterlijk en ‘indrukwekkende prestaties’. Wat die prestaties zijn en hoe veel vermogen de motoren leveren, houdt Volkswagen helaas nog even onder de pet.

Rust

Ondanks de 204 paardenkrachten in de licht bestickerde testversie, voelt de ID.4 niet als een snelle auto. Daarvoor is hij te zwaar. Bovendien reageert de motor niet zo enorm gretig als in bijvoorbeeld een Tesla: hoewel de versnelling wel soepel en vlot is, heb je nooit het idee dat de ID.4 is gemaakt voor stoplichtsprintjes.

Dat is hij natuurlijk ook niet, want deze familieauto moet uitblinken in rust en comfort. Dat doet hij dan ook: op de diverse ondergronden rondom het afgesloten testterrein van de Volkswagen Groep (Ehra-Lessien vlakbij Wolfsburg) blijkt de ID.4 een bovengemiddeld goed geïsoleerde auto. Of je nu op slecht asfalt rijdt, op hogere snelheid over de kombaan of over dennenappels op een onverhard bospad: in de de ID.4 word je niet gestoord door erg aanwezig windgeruis of lawaai uit de wielkasten.

Ook wat het veercomfort van het onderstel betreft, staat de ID.4 op een hoger plan dan sommige andere elektrische auto’s. De vering is soms ronduit soepel, terwijl de grote VW wel prettig evenwichtig reageert op je commando’s. Omdat een groot deel van het gewicht laag bij de grond ligt (het 77 kWh-accupakket alleen al weegt 500 kilo) helt de cross-over niet overdreven op één kant in snelle bochten en gaat hij op slechter wegdek niet vreemd deinen of waggelen. Wel voel je het flinke gewicht: wie wat harder een bocht in rijdt, ontdekt al vrij snel dat de voorbanden alles op alles moeten zetten om de auto op koers te houden.

Praktisch en modern

In het interieur heeft de ID.4 veel weg van de ID.3: met een klein schermpje voor de neus van de bestuurder en een groter aanraakscherm in het midden van het dashboard, is de opzet vrijwel identiek. Ook hier een draaischakelaar aan de stuurkolom waarmee je de automaat bedient, een lichtgevende strip onder de voorruit waarmee de auto boodschappen kan tonen (bijvoorbeeld de laadstatus van de accu’s) en een head-up display met augmented reality. Die laatste voorziening, waarmee de auto bijvoorbeeld bewegende navigatie-aanwijzingen in de voorruit kan projecteren, werkt momenteel nog niet. ‘Tegen de tijd dat de eerste ID.4’s op de weg verschijnen, zal het functioneren’, aldus een VW-vertegenwoordiger in Wolfsburg.

De moderne snufjes zijn leuk, maar de productieversie van de ID.4 zal het straks vooral moeten hebben van z’n comfortabele rijgedrag, ruimere interieur en betere inzetbaarheid in vergelijking met de ID.3. Zo biedt de ID.4 de mogelijkheid om een geremde aanhanger van maximaal 1200 kilo te trekken, terwijl de kleinere ID.3 hooguit een fietsendrager van hooguit 75 kilo aan kan.

Wat de prijzen betreft is het nog even afwachten, die maakt de Nederlandse importeur binnenkort bekend. In Duitsland staat de Volkswagen ID.4 naar verwachting voor minder dan 37.000 euro in de prijslijsten, in Nederland zal die prijs iets hoger liggen. De onlangs onthulde Skoda Enyaq is een goed ijkpunt: die elektrische Tsjech is qua grootte en techniek immers vrijwel identiek aan de ID.4 en bij Skoda beginnen de Nederlandse prijzen bij een krappe 40.000 euro.

Volledig scherm De aanstaande Volkswagen ID.4 biedt beduidend meer ruimte dan de ID.3 én kan een aanhanger van 1200 kilo trekken © Volkswagen

