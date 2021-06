Stoffelijke overschotten gebruikt voor crashtests met auto’s in Frankrijk

In Frankrijk zijn stoffelijke overschotten die ter beschikking waren gesteld aan de wetenschap, gebruikt voor crashtests met auto’s. Ook werden er experimenten in het leger mee gedaan.

Dat is onthuld op de Franse televisie. Journalisten legden de hand op een rapport van de Inspectie der Wetenschappen, de IGAS. Die deed onderzoek naar één van de grootste anatomische centra van Europa, het CDC, verbonden aan de Universiteit Parijs-Descartes. ,,Lichamen werden ter beschikking gesteld aan de automobielsector voor crashtests’’, staat letterlijk in het rapport.

Er werden contractuele afspraken over gemaakt. Voor een stoffelijk overschot werd 900 euro betaald, voor lichaamsdelen 400 euro, staat in documenten die de televisie inzag.

Quote ,,Niemand heeft gezegd: we gaan uw lichaam straks misschien met 150 kilometer per uur tegen een muur laten botsen.’’ Dochter van overleden vrouw

Die werkwijze is niet illegaal, maar de nabestaanden wisten van niets. Het gebeurde heimelijk. ,,Op papier zag het er allemaal netjes uit. Er werd gezegd: u helpt de goede zaak’’, vertelde een mevrouw op tv van wie de moeder haar lichaam beschikbaar stelde na haar dood. ,,Maar niemand heeft gezegd: we gaan uw lichaam straks misschien met 150 kilometer per uur tegen een muur laten botsen.’’

De werkwijze wordt bevestigd door oud-bestuurders van de universiteit en door het studiecentrum dat de crashtests uitvoerde, CEESAR. Er is niet bekend hoeveel lichamen in totaal zijn gebruikt door de auto-industrie. In het onderzoeksrapport staat alleen dat het anatomisch centrum 37 procent van zijn inkomsten haalde uit contracten met industriële bedrijven.

Bedrogen

,,Personen wisten niet dat hun lichamen ook gebruikt konden worden door privébedrijven’’, beaamde Axel Kahn, oud-voorzitter van de Universiteit Parijs-Descartes. ,,In die zin zijn mensen bedrogen.’’

Testcentrum CEESAR verdedigde de werkwijze. ,,We zijn verplicht om kadavers te gebruiken als we serieuze onderzoeksresultaten willen’’, zei wetenschappelijk directeur Olivier Gagey tegen de televisie. Hij voegde er aan toe dat in het Franse leger soortgelijke experimenten met stoffelijke overschotten zijn gedaan. ,,Militairen moeten getraind worden op flinke schokken. Wat gebeurt er als hun wagen op een mijn rijdt? Hoe kan je inzittenden dan het best beschermen?”

‘Alles was te koop'

De Franse justitie doet al langer onderzoek naar het anatomisch centrum CDC en de Universiteit Parijs-Descartes. Aanleiding was een schokkende reportage die in 2019 verscheen in een weekblad. Daarin werd pijnlijk gedetailleerd beschreven hoe het centrum er bij lag en hoe personeel te werk ging.

Lichamen en ledematen bleken slordig over elkaar heen te liggen. Armen waren aangevreten door muizen. Koelcellen konden niet meer dicht door de roest. De ex-directeur vertelde: ,,Er werden lichaamsdelen verhandeld. Medewerkers verkochten lichaamsdelen op zaterdagochtend aan chirurgen. Alles was te koop.’’ Een bestuurder besloot in 2017 ontslag te nemen: ,,Toen ik hier aankwam renden de ratten door de gangen. Lichamen werden in deplorabele toestand bewaard.’’

Zo’n 170 nabestaanden hebben bij Justitie inmiddels aanklachten ingediend tegen het anatomisch centrum.