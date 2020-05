Stofzuigerfabrikant Dyson maakte elektrische auto tot een mislukking

De 73-jarige James Dyson pompte 2,8 miljard euro in project N256, de codenaam voor de eerste elektrische auto van Dyson. De plannen zagen er veelbelovend uit: de wagen had plaats voor zeven personen en een actieradius van 1.000 kilometer. Ondanks een gewicht van 2,6 ton zou hij in amper 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur sprinten. Helaas moesten de plannen in de koelkast en later verdwenen zij zelfs in de vuilnisbak.