Tankstations melden grote drukte, prijs bij sommige stations onder de 2 euro

Dankzij de historische accijnsverlaging kelderde de gemiddelde landelijke adviesprijs van euro95/E10 met 21 cent naar 2,25 euro per liter. Diesel werd 13,5 cent per liter goedkoper en LPG 4,7 cent. Bij voordelige pompen dook de benzineprijs zelfs onder de 2 euro.

Het leidde overal in het land tot drukte: bij de 225 tankstations van Tamoil was rond 13.00 uur vanmiddag al meer getankt dan normaliter op een hele vrijdag, vertelt directeur Ronald Kempen. ,,Als dit zo doorgaat dan gaan we richting de 150 procent omzet en wordt er dus de helft meer getankt dan normaal.” Op donderdag, de dag voor de verlaging inging, was het juist andersom. ,,De aanloop was een derde minder, automobilisten wachtten op de lagere tarieven.”

Zonder de sneeuwval was het nog beduidend drukker geweest, vermoedt Kempen. ,,Pas later op de ochtend kwam het echt goed op gang. Tijdens de ochtendspits toen het overal wit was, keken automobilisten de kat uit de boom.”

Cliniclown

Bij de 1200 tankstations die onder onafhankelijke pomphoudersvereniging Beta vallen is er een soortgelijk beeld. Voorzitter Ewout Klok, tevens houder van een Shell-tankstation in Hoogeveen, spreekt van ‘behapbare drukte'. ,,Er staan geen rijen auto's voor mijn station die de weg versperren, maar al onze acht pompen zijn wel continu bezet.”

De aanloop startte meteen na middernacht, stelt Klok. ,,Uit de gegevens van de betaalautomaat blijkt dat er meteen driftig getankt is.” En waar Nederlanders afgelopen weken vooral mopperden over prijzen van 2,50 euro of meer per liter, zijn er nu louter vrolijke gezichten. ,,Ik voel me als pomphouder een soort cliniclown", grijnst de Beta-voorman. ,,Mensen lachen, maar de prijzen zijn natuurlijk nog steeds ontzettend hoog.”

Directeur Ronald Kempen van Tamoil verwacht dat de toeloop dit weekend zal aanhouden. ,,Voor zaterdag hebben we daarom extra transportcapaciteit ingekocht.” Daarna zal het normaliseren. ,,De accijnsverlaging geldt tot het einde van het jaar, mensen kunnen er ook volgende week en daarna van profiteren.”

Extra gecheckt

Het lijkt er voorlopig op dat de ruim vierduizend tankstations in ons land de gehele prijsverlaging netjes hebben doorberekend. Bij de 225 stations van Tamoil is vooraf extra gecheckt of de correcte pompprijzen worden aangehouden. ,,De prijssystemen van tankstations zijn behoorlijk complex. We wilden zeker zijn dat het voordeel helemaal bij automobilisten terecht zou komen”, vertelt directeur Kempen.

Bij Directlease, dat een app aanbiedt waarmee consumenten overal in Nederland naar goedkope stations kunnen zoeken, is de indruk dat de accijnsverlaging correct is doorgevoerd. ,,Het is ook in het belang van pomphouders om de juiste prijzen te vermelden”, zegt commercieel directeur Aemil Schellens. ,,Dat zorgt ervoor dat mensen niet de grens naar bijvoorbeeld België overgaan en meer in Nederland blijven tanken.”

