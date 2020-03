Te koop: auto die 23 jaar in quarantaine heeft gestaan

Er is weinig bekend over deze ‘Bimmer-in-a-bubble’, anders dan wat er wordt gemeld op veilingsite eBay. Volgens de verkoper blijkt uit een Duits registratiedocument uit 1997 dat deze auto kort in het bezit was van een vrouw die is geboren in 1927. Wat er gebeurde na de registratie van de auto is onduidelijk, maar veel gereden heeft ze niet.