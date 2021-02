Te koop: een auto van dat andere Nederlandse sportwagenmerk

Nederland telt behalve Spyker en Donkervoort nóg een automerk: Ascari. Erg succesvol was het niet, want al na enkele tientallen exemplaren stopte de Nederlandse oprichter met produceren.

Eigenlijk is Ascari vooral Nederlands door de oprichter van het merk: Klaas Zwart. De Nederlander gold jarenlang als een soort superuitvinder in de olie-industrie. Hij had tientallen octrooien op zijn naam staan en toen hij alles had verkocht was hij zo'n 400 miljoen euro rijker.

Autoliefhebber Zwart besloot eind jaren negentig een eigen automerk te lanceren. Hij noemde het Ascari, naar de beroemde Italiaanse coureur Alberto Ascari. Officieel betekent Ascari echter ‘Anglo Scottish Car Industries’, aangezien er geen relatie is met de familie Ascari. Later liet hij ten noorden van Marbella een circuit aanleggen met dezelfde naam.

In 1995, presenteerde het merk haar eerste model, dat werd ontworpen door de legendarische Britse ingenieur Lee Noble. De auto met de naam Ecosse werd aangedreven door een 300 pk sterke BMW V8, die midden in het buizenframe werd gehangen. In totaal werden er slechts negentien exemplaren gemaakt, waarvan de hier aangeboden auto er een is.

De wagen is nu in Nederlandse handen en beschikt over een Nederlands kenteken. Het is een van de twee exemplaren met het stuur links. Een van de vorige eigenaren was de familie Zwart zelf. De auto wordt in de loop van deze week geveild door veilinghuis Sotheby's. De Ecosse wordt geschat op een hamerprijs van tussen de 155.000 en 195.000 euro.

