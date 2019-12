Te koop in Nederland: monsterlijke über-Benz voor 850.000 euro

De Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 is niet nieuw, maar voor zover bekend was er nog geen exemplaar in Nederland. Daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in.

De auto is te koop bij Auto Leitner en heeft 10.000 kilometer gereden. Autohandelaar Douwe Leitner haalde de auto uit Duitsland, maar heeft 'm nog niet ingevoerd. Volgens Quote moet er behalve de vraagprijs van 850.000 euro nog een tonnetje extra worden gereserveerd voor de BPM. Maar dan rijd je dus wel voor minder dan een miljoen in een tamelijk archaïsche Mercedes-Benz, die ook door het Nederlandse leger wordt gereden. Zij het dat die het met minder leer en vier wielen moeten doen, in plaats van zes.

Mercedes G63 AMG 6x6 © Douwe Leitner

De 6X6 weegt 3,85 ton en is gebaseerd op de militaire uitvoering van het Australische leger. Het model is voorzien van maar liefst vijf differentieelsloten, die in- en uit te schakelen zijn via een aantal knoppen op het dashboard. De motor is een twin-turbo 5,5-liter V8 die 536 pk sterk is en 760 Nm koppel levert. Schakelen doet deze duizendpoot via een 7G-tronic zeventraps automaat.

Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 © Auto Leitner