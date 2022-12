Te koop: originele Batmobile met bizarre topsnelheid

De originele Batmobile, waar Michael Keaton in 1989 mee rondreed, staat te koop voor 1,5 miljoen euro. Wanneer er een heldenoptreden gevraagd wordt kun je hem beter niet gebruiken, want de topsnelheid is slechts 50 kilometer per uur.

Geen Batman zonder Batmobile. De zwarte auto is een iconisch object uit Batman (1989) en Batman returns (1992). Na de opnames belandde de auto in 1992 bij Six Flags in New Jersey. Hij werd gebruikt als rekwisiet voor de Batman returns-achtbaan voordat een verzamelaar van filmauto’s hem kocht.

Iconische prijs

Hij zet de auto nu voor het eerst weer te koop, maar geen iconisch object zonder een iconische prijs, natuurlijk. De vraagprijs voor de auto is maar liefst 1,5 miljoen euro. Toch kan de auto maar 50 kilometer per uur en passen er slechts drie mensen in. Het toestel is echter wel ecologisch, want de auto is voorzien van een elektrische aandrijflijn. De auto heeft ook echte vlammenwerpers.

Veel luchtinlaten

De direct herkenbare machine heeft een volledig zwarte behuizing van glasvezel. Vinnen in vleermuisstijl aan de zijkanten van de cockpit en een straalmotor in het midden van het neusgedeelte maken deel uit van het unieke ontwerp. De auto beschikt over veel luchtinlaten: er zit een grote op het dak en meerdere luchtinlaten aan de zijkanten.

Michael Keaton als Batman naast de Batmobile.

De Batmobile.

De Batmobile.

De Batmobile.

Het interieur van de Batmobile.

Het interieur van de Batmobile, met een extra stuur.

