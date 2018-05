Te koop: unieke Lamborghini, altijd van oud mannetje geweest

Lamborghini's worden regelmatig in de kreukels gereden dankzij hun surplus aan vermogen. Garanties worden niet gegeven, maar de te veilen Lamborghini van de paus zou weleens hulp van boven kunnen krijgen in noodsituaties.

De Lamborghini Huracán RWD kan wel wat extra hulp gebruiken, want het exemplaar is voorzien van uitsluitend achterwielaandrijving, terwijl de meeste Lambo's standaard 4x4 hebben. Gelukkig is de auto gezegend door de bisschop van Rome zelf. De sportwagen wordt op 12 mei geveild door RM Sotheby's in Monaco. Daar wordt verwacht dat de auto tussen de €250.000,- en €350.000,- op gaat brengen.

Ad Personam

Paus Franciscus kreeg in november vorig jaar de speciaal voor hem gemaakte sportwagen, maar doet hem nu al in de verkoop, wellicht omdat het aantal snelwegen in Vaticaanstad gering is. Het is een bijzondere auto, want afkomstig uit het personalisatie programma (Ad Personam) van Lamborghini, waar de meest aparte creaties vandaan komen.

Goede doelen