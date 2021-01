Tesla-baas Elon Musk is nu de rijkste persoon in de wereld

Musks vermogen steeg vorig jaar in razend tempo. Aan het begin van 2020 had de ondernemer ‘amper’ 27 miljard dollar (22 miljard euro) op zak en haalde hij daarmee net de top 50 van de rijksten der aarde. Volgens de Bloomberg Billionaires Index was Musk eind november 2020 met een bezit ter waarde van 128 miljard dollar de een na rijkste persoon op aarde. Zijn geschatte vermogen groeide dat jaar met 100 miljard waarmee hij van de 35e naar de tweede plaats op de lijst steeg. Op 1 januari 2021 iets meer dan een maand later schatte Bloomberg Musks vermogen op 170 miljard dollar. Op dit moment bedraagt het vermogen van Musk 188,5 miljard dollar (154 miljard euro), waarmee hij 1,5 miljard dollar rijker is dan Bezos, aldus Bloomberg.



De aanzienlijke toename van zijn vermogen heeft de geboren Zuid-Afrikaan voornamelijk te danken aan de gestegen aandelenkoers van Tesla, die het voorbije jaar vernegenvoudigde. In combinatie met zijn royale vergoeding, steeg zijn vermogen het voorbije jaar daardoor met meer dan 150 miljard dollar (122 miljard euro).