Tesla-baas Elon Musk twittert beurskoers omlaag

Het bericht maakte deel uit van een reeks opvallende berichten. Zo verklaarde Musk in een eerdere tweet al zijn fysieke bezittingen, waaronder zijn huizen, te verkopen. Daarnaast deed hij een oproep om mensen ‘hun vrijheid terug te geven’, mogelijk verwijzend naar de lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Eerder noemde Musk de maatregelen in de VS ‘fascistisch'.



Het soms bizarre gedrag van Musk op Twitter leverde hem al een miljoenenboete op van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens de toezichthouder zette Musk beleggers in 2018 op het verkeerde been door te beweren dat Tesla van de beurs werd gehaald en de financiering daarvoor rond was. Na een schikking moest Musk ook zijn positie als voorzitter van Tesla neerleggen.