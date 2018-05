Tesla botst op geparkeerde oplegger in België, inzittende zwaargewond

Twee Amerikaan­se tieners omgekomen bij ongeval met Tesla

10 mei Bij een ongeval met een Tesla in de Amerikaanse staat Florida zijn dinsdagavond plaatselijke tijd twee tieners om het leven gekomen. Het gaat om het zoveelste dodelijk ongeval met een Tesla, al is niet zeker of de automatische piloot hier iets mee te maken had. De Amerikaanse transportwaakhond NTSB is een onderzoek gestart.