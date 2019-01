Tesla buigt voor kritiek op prijsverhoging

Onlangs besloot Tesla de prijzen flink te verhogen, wat in Nederland betekende dat de prijs van 20 naar 28 eurocent per kWh ging en in België van 23 naar 32 eurocent. Inmiddels staat de prijs in Nederland op 25 cent per kWh, waarmee de verlaging van 10 procent al is doorgevoerd. In België kost het snelladen nu 28 cent per kWh.